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Стакан смесительный, хрусталь, 0.75 л, прозрачный - фото 1

Стакан смесительный, хрусталь, 0.75 л, прозрачный

Артикул: CH-058-103
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота180 мм
  • Диаметр95 мм
  • Вес1.150 кг
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

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