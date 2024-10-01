Товар в корзине. Перейти
Доска разделочная, пластиковая, зеленая - фото 1Доска разделочная, пластиковая, зеленая - фото 2

Доска разделочная, пластиковая, зеленая

Артикул: CH-058-062
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Доска разделочная, пластиковая, синий
Фотография товара Доска разделочная, пластиковая, синий от компании ChiedoCover.
Следующий Доска пластиковая, желтая
Фотография товара Доска пластиковая, желтая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина380 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота12 мм
  • Вес0,92 кг
  • Материалпластик
  • Цветзеленый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Линейка барная «Early Times», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Early Times»

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Нож поварской «Проотель», сталь нержавеющая, ручка пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от1 020

Нож поварской «Проотель», сталь нержавеющая, ручка пластик

8
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Сотейник, сталь нержавеющая, 2,5 л, 205 мм, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от6 510

Сотейник, сталь нержавеющая, 2,5 л, 205 мм, металлический

14
В наличии
Настоящее фото товара Терка сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 940

Терка сталь нержавеющая

6
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 35 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от940

Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 35 см, металлическая

14
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Эволюшнс Уайт», произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Эволюшнс Уайт»

15
В наличии 5000 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Марин», произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи «Марин»

13
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Голубка», произведённого компанией ChiedoCover
от18010
200 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Голубка»

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Элит», длина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от7607
810 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Элит», длина 210мм

12
В наличии
Настоящее фото товара Половник, сталь нержавеющая, 150мл, произведённого компанией ChiedoCover
от340

Половник, сталь нержавеющая, 150мл

8
В наличии 67 шт.

Другие товары из раздела доски разделочные

Настоящее фото товара Доска разделочная «Фрэймс», светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490

Доска разделочная «Фрэймс», светлое дерево

13
В наличии
Фотография товара Доска разделочная, пластик, зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 910

Доска разделочная, пластик, зеленая

8
В наличии 380 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластик, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 910

Доска разделочная, пластик, синий

14
В наличии 90 шт.
Фотография товара Доска пластик, зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска пластик, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Доска пластик, зеленая

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от10 7905
11 250 ₽

Доска разделочная, пластик

6
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, 196 мм, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 100

Доска разделочная, полиэтилен, 196 мм, желтый

11
В наличии 24 шт.
Фотография товара Доска разделочная, бук, 30см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, бук, 30см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 510

Доска разделочная, бук, 30см

13
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, 250 мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Доска разделочная, полиэтилен, 250 мм, белый

7
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная, с упором, полиэтилен, 40 см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790

Доска разделочная, с упором, полиэтилен, 40 см, белый

8
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная, «Флекс», полиэтилен, 215 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от230

Доска разделочная, «Флекс», полиэтилен, 215 мм, металлическая

8
В наличии 25 шт.

Товар в корзине

Доска разделочная, пластиковая, зеленая
Доска разделочная, пластиковая, зеленая
от 1 250
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Линейка барная «Early Times», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Early Times»

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Нож поварской «Проотель», сталь нержавеющая, ручка пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от1 020

Нож поварской «Проотель», сталь нержавеющая, ручка пластик

8
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Сотейник, сталь нержавеющая, 2,5 л, 205 мм, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от6 510

Сотейник, сталь нержавеющая, 2,5 л, 205 мм, металлический

14
В наличии
Настоящее фото товара Терка сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 940

Терка сталь нержавеющая

6
В наличии 4 шт.