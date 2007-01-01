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Икорница «Эмпайлэбл» стекло 142 мл, прозрачный - фото 1Икорница «Эмпайлэбл» стекло 142 мл, прозрачный - фото 2

Икорница «Эмпайлэбл» стекло 142 мл, прозрачный

Артикул: CH-062-988
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 36 штук.

Икорница «‎Эмпайлэбл»‎ – это предмет посуды для изысканной профессиональной подачи икры на стол. Используется в ресторанах, барах, кафе. Тарелка имеет удобную форму и оптимальный размер.


Сделана из качественного материала, стекло устойчиво к появлению сколов и трещин. Посуда не требует особого ухода – можно мыть в посудомоечной машине и использовать для разогрева в микроволновой печи. Объем – 142 мл, диаметр – 9 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота40 мм
  • Диаметр90 мм
  • Вес0,092 кг
  • Объем0,142 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

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