Характеристики товара
Описание
В упаковке 36 штук.
Икорница «Эмпайлэбл» – это предмет посуды для изысканной профессиональной подачи икры на стол. Используется в ресторанах, барах, кафе. Тарелка имеет удобную форму и оптимальный размер.
Сделана из качественного материала, стекло устойчиво к появлению сколов и трещин. Посуда не требует особого ухода – можно мыть в посудомоечной машине и использовать для разогрева в микроволновой печи. Объем – 142 мл, диаметр – 9 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота40 мм
- Диаметр90 мм
- Вес0,092 кг
- Объем0,142 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке36 шт