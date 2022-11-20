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Комплект из 3 настенных украшений "птицы", Китале - фото 1Комплект из 3 настенных украшений "птицы", Китале - фото 2Комплект из 3 настенных украшений "птицы", Китале - фото 3

Комплект из 3 настенных украшений "птицы", Китале

Артикул: CH-051-561
14 оценок
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Ковер детский Алкмар, круглый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материалалюминий
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Ширина, ммГлубина, ммВысота, мм
9020210
10016250
12012290

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