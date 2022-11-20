Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалалюминий
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
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|Ширина, мм
|Глубина, мм
|Высота, мм
|90
|20
|210
|100
|16
|250
|120
|12
|290
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