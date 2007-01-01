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Зеркало навесное Джульетта

Артикул: CH-078-159
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина635 мм
  • Высота1065 мм
  • Вес9 кг
  • МатериалМДФ, зеркало, шпон

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Зеркало навесное Джульетта
Зеркало навесное Джульетта
7 490
В корзине

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