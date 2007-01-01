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Зеркало напольное Джульетта - фото 1

Зеркало напольное Джульетта

Артикул: CH-078-160
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина494 мм
  • Глубина404 мм
  • Высота1872 мм
  • Вес30 кг
  • МатериалМДФ, зеркало, шпон

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Зеркало напольное Джульетта
Зеркало напольное Джульетта
16 690
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