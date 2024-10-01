Товар в корзине. Перейти
Хайбол «Кортина», 210мл, стекло, прозрачный - фото 1Хайбол «Кортина», 210мл, стекло, прозрачный - фото 2Хайбол «Кортина», 210мл, стекло, прозрачный - фото 3

Хайбол «Кортина», 210мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-343
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Хайбол, 300мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Хайбол, 300мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Хайбол «Хани», 410мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Хайбол «Хани», 410мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота146 мм
  • Диаметр52 мм
  • Объем0,21 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Комплект мебели Кафе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Кафе, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Комплект мебели Кафе

36
Настоящее фото товара Люстра Ralar 14, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890
Оптовая цена

Люстра Ralar 14

49
Фотография товара Стеклянный стол Давос белый / венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеклянный стол Давос белый / венге, произведённого компанией ChiedoCover
от59 490
Оптовая цена

Стеклянный стол Давос белый / венге

34
Фотография товара Стол журнальный Аpriori Т, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Аpriori Т, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от35 290
Оптовая цена

Стол журнальный Аpriori Т, черный

49
Фотография товара Стул Фабиано, орех/ шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Фабиано, орех/ шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Стул Фабиано, орех/ шоколад

40
В наличии 30 шт.
Фотография товара Люстра потолочная светодиодная V1113-CL Biene LED*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная V1113-CL Biene LED*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Люстра потолочная светодиодная V1113-CL Biene LED*60W

33
Распродажа
Фотография товара Стол Leith от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Leith, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99019
12 190 ₽

Стол Leith

15

Другие товары из раздела хайболы

Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Сиде», 220мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Сиде», 220мл, стекло, прозрачный

6
В наличии 4536 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Гранити», 460мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Гранити», 460мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от53014
610 ₽Оптовая цена

Хайбол «Гранити», 460мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 720 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Айлэнд», 310мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Хайбол «Айлэнд», 310мл, стекло, прозрачный

6
В наличии 110 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Кошем», 260мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от9010
100 ₽Оптовая цена

Хайбол «Кошем», 260мл, стекло, прозрачный

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Сильвана», 370мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Сильвана», 370мл, стекло, прозрачный

13
В наличии 157 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол, 400мл, стекло, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол, 400мл, стекло, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от44014
510 ₽Оптовая цена

Хайбол, 400мл, стекло, фиолетовый

5
В наличии 1184 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Рок Бар Лаунж», 370мл, стекло, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Рок Бар Лаунж», 370мл, стекло, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Хайбол «Рок Бар Лаунж», 370мл, стекло, зеленый

9
В наличии 120 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Интуишн колорс», 330мл, хрустальное стекло, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Интуишн колорс», 330мл, хрустальное стекло, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от62013
710 ₽Оптовая цена

Хайбол «Интуишн колорс», 330мл, хрустальное стекло, розовый

8
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стакан Хайбол, 330мл, хрусталь, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан Хайбол, 330мл, хрусталь, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8902
900 ₽Оптовая цена

Стакан Хайбол, 330мл, хрусталь, прозрачный

13
В наличии 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Мурано Оттико», 460мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Мурано Оттико», 460мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от54012
610 ₽Оптовая цена

Хайбол «Мурано Оттико», 460мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 48 шт.

Товар в корзине

Хайбол «Кортина», 210мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Кортина», 210мл, стекло, прозрачный
от 150
210 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Комплект мебели Кафе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Кафе, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Комплект мебели Кафе

36
Настоящее фото товара Люстра Ralar 14, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890
Оптовая цена

Люстра Ralar 14

49
Фотография товара Стеклянный стол Давос белый / венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеклянный стол Давос белый / венге, произведённого компанией ChiedoCover
от59 490
Оптовая цена

Стеклянный стол Давос белый / венге

34
Фотография товара Стол журнальный Аpriori Т, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Аpriori Т, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от35 290
Оптовая цена

Стол журнальный Аpriori Т, черный

49