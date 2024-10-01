Характеристики товара
Описание
Хайбол – это высокий стакан правильной геометрической формы в виде цилиндра. Бренд Pasabahce известен своей высококачественной барной посудой. В серии «Сиде» производитель предлагает стаканы объемом 380 мл. Высота посуды 150 мм, диаметр верхней части 68 мм, нижней 62 мм.
Стеклянная емкость бесцветная и прозрачная, на ней нет граней и декора, чтобы ничто не отвлекало от вида напитка. Стекло, которое производитель использует для серии Side, прочное, стойкое к царапинам и помутнению. Материал сохраняет блеск при активной эксплуатации, обработке в посудомоечной машине. Все товары этого бренда для создания наборов можно заказать в нашем магазине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота150 мм
- Диаметр68 мм
- Объем0,38 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке48 шт