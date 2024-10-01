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Хайбол «Сиде», 380мл, стекло, прозрачный - фото 1Хайбол «Сиде», 380мл, стекло, прозрачный - фото 2

Хайбол «Сиде», 380мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-083
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хайбол – это высокий стакан правильной геометрической формы в виде цилиндра. Бренд Pasabahce известен своей высококачественной барной посудой. В серии «Сиде» производитель предлагает стаканы объемом 380 мл. Высота посуды 150 мм, диаметр верхней части 68 мм, нижней 62 мм.

Стеклянная емкость бесцветная и прозрачная, на ней нет граней и декора, чтобы ничто не отвлекало от вида напитка. Стекло, которое производитель использует для серии Side, прочное, стойкое к царапинам и помутнению. Материал сохраняет блеск при активной эксплуатации, обработке в посудомоечной машине. Все товары этого бренда для создания наборов можно заказать в нашем магазине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота150 мм
  • Диаметр68 мм
  • Объем0,38 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке48 шт

Отзывы

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