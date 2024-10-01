Характеристики товара
Описание
Хайбол «Мод» уникальный и неповторимый стакан, который помогает делать праздники запоминающимися, а простые посиделки в компании друзей нестандартными. Стильная посуда обязательно украшает стол, а этот хрустальный бокал сочетает в себе современный и лаконичный стили, что так нравится многим.
Фужер вместительный, что и привлекает взгляды. Также обращает на себя внимание неповторимая форма – она сужается кверху, добавляя нестандартности товару. При этом хрустальное стекло полностью прозрачное, материал стильно играет в свете лучей, переливаясь легким элегантным блеском.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота135 мм
- Диаметр74 мм
- Объем0,43 л
- МатериалСтекло хрустальное
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт