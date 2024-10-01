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Хайбол «Мод», 430мл, хрустальное стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-966
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хайбол «Мод» уникальный и неповторимый стакан, который помогает делать праздники запоминающимися, а простые посиделки в компании друзей нестандартными. Стильная посуда обязательно украшает стол, а этот хрустальный бокал сочетает в себе современный и лаконичный стили, что так нравится многим.

Фужер вместительный, что и привлекает взгляды. Также обращает на себя внимание неповторимая форма – она сужается кверху, добавляя нестандартности товару. При этом хрустальное стекло полностью прозрачное, материал стильно играет в свете лучей, переливаясь легким элегантным блеском.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота135 мм
  • Диаметр74 мм
  • Объем0,43 л
  • МатериалСтекло хрустальное
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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