Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота120 мм
- Диаметр73 мм
- Объем0,25 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК HELIOS
Стул Кьявари Bride пластик золотой
Диван Колони Угловой вельвет, беленый дуб Nut/coffee
Кресло EP-300 Экокожа Черный
Стул Kolali, экокожа, белый 2шт
Ложка столовая «Ансер Голд»
Чашка чайная «Грация»
Хайбол «Таймлесс» 450мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Коник», 450мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Стеллар», 250мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Энджой», 350мл, стекло, розовый
Хайбол «Эсте», 300мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Лексингтон», 148мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Пулсар», 465мл, стекло, прозрачный
Хайбол, 300мл, хрусталь, прозрачный
Хайбол «Камберленд», 390мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Хеви бейс», 266мл, стекло, прозрачный