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Хайбол, 300мл, стекло, фиолетовый - фото 1Хайбол, 300мл, стекло, фиолетовый - фото 2

Хайбол, 300мл, стекло, фиолетовый

Артикул: CH-065-402
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота138 мм
  • Диаметр69 мм
  • Объем0,3 л
  • Материалстекло
  • Цветфиолетовый

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