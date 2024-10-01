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Хайбол «Гранити», 200мл, стекло, прозрачный - фото 1

Хайбол «Гранити», 200мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-013
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хайбол «Гранити» – это высокий и стильный стакан из прозрачного стекла. Качественный материал обеспечивает долговечность посуды, делает ее удобной в использовании и простой в уходе.

Производитель упрочняет товар за счет плотного дна, которое также препятствует быстрому таянию льда. Стакан высокий, стильный, имеет грани, которые доходят примерно до половины. Это придает серии оригинальность, отличает ее от стандартных граненых бокалов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота127 мм
  • Диаметр64 мм
  • Объем0,2 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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