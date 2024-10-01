Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота120 мм
- Диаметр83 мм
- Объем0,37 л
- Материалстекло
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Диван София
Вешалка напольная Umbrella светлый орех, мрамор
Стул садовый Торонто, серый
Офисный стеллаж Лорьян
Диван Стронг
Веселка для кухни, бук, бежевый
Стул с подлокотниками EPOS, пластик бежевый
Хайбол «Таймлесс», 295мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Финесс», 445мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Луна», 395мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Стоун», 490мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Хани», 410мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Миксолоджи текстуры», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол, 310мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Каррэ», 430мл, стекло, прозрачный
Хайбол, 300мл, хрусталь, прозрачный
Хайбол «Хилл», 440мл, стекло, прозрачный