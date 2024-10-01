Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота144 мм
- Диаметр85 мм
- Объем0,33 л
- Материалстекло
- Цветфиолетовый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Стул Eames M красный
Модульный диван Peterhof
Кресло Kent TM, экокожа кремовая
Гель для душа, Hotel lux collection, 5 л, в канистре
Рюмка, хрусталь, 110 мл, прозрачный
Хайбол «Карат», 330мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Сальто», 500мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Данс», 320мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Хани», 410мл, стекло, прозрачный
Хайбол, 300мл, стекло, оливковый
Хайбол «Каррэ», 430мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Рандеву», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Бистро», 135мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Белфеста (Пьюр)», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Соланж», 250мл, стекло, амбер