Характеристики товара
Описание
Хайбол «Праймери» впечатляет очаровательной формой чаши. Она неровная, округлая, больше походит на форму стильного классического фужера, но без тонкой и длинной ножки. При этом у стакана плотное дно, которое позволяет льдам долго не таять.
Материал высококачественный, поэтому стекло впечатляет высокой степенью прозрачности. Производитель позаботился о качестве посуды, поэтому фужеры легко можно мыть в посудомоечной машине. При этом после многократного применения стекло сохраняет свой идеальный вид.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота102 мм
- Диаметр81 мм
- Объем0,36 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт