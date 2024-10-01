Товар в корзине. Перейти
Хайбол «Праймери», 360мл, стекло, прозрачный - фото 1Хайбол «Праймери», 360мл, стекло, прозрачный - фото 2Хайбол «Праймери», 360мл, стекло, прозрачный - фото 3

Хайбол «Праймери», 360мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-036
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Хайбол «Эскаль», 690мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Хайбол «Эскаль», 690мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Хайбол «Бродвей», 380мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Хайбол «Бродвей», 380мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Хайбол «Праймери» впечатляет очаровательной формой чаши. Она неровная, округлая, больше походит на форму стильного классического фужера, но без тонкой и длинной ножки. При этом у стакана плотное дно, которое позволяет льдам долго не таять.

Материал высококачественный, поэтому стекло впечатляет высокой степенью прозрачности. Производитель позаботился о качестве посуды, поэтому фужеры легко можно мыть в посудомоечной машине. При этом после многократного применения стекло сохраняет свой идеальный вид.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота102 мм
  • Диаметр81 мм
  • Объем0,36 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Зеркало в золотистой раме, произведённого компанией ChiedoCover
от49 890

Зеркало в золотистой раме

30
Настоящее фото товара Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от56 590
Оптовая цена

Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, серый

40
Фотография товара Стул Баодин, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Баодин, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Стул Баодин, темно-серый

56
Фотография товара Пуф Кигали-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Кигали-3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Пуф Кигали-3

13
Фотография товара Подстолье обеденное Josie wide от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Josie wide, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Подстолье обеденное Josie wide

13
В наличии 30 шт.

Другие товары из раздела хайболы

Распродажа
Фотография товара Хайбол «Рош», 450мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Рош», 450мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Рош», 450мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Кошем», 397мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Кошем», 397мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Кошем», 397мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 144 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Эпсилон», 320мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Эпсилон», 320мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Хайбол «Эпсилон», 320мл, стекло, прозрачный

11
В наличии 2592 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол, 300мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽

Хайбол, 300мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 300 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Кортина», 305мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Кортина», 305мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Хайбол «Кортина», 305мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 172 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Пулсар», 465мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Пулсар», 465мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от32022
410 ₽Оптовая цена

Хайбол «Пулсар», 465мл, стекло, прозрачный

6
В наличии 332 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол, 662мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол, 662мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от49017
590 ₽Оптовая цена

Хайбол, 662мл, хрустальное стекло, прозрачный

7
В наличии
Распродажа
Фотография товара Хайбол, 330мл, хрусталь, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол, 330мл, хрусталь, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8407
900 ₽Оптовая цена

Хайбол, 330мл, хрусталь, прозрачный

10
В наличии 96 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол, 330мл, прозрачный, хрусталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол, 330мл, прозрачный, хрусталь, произведённого компанией ChiedoCover
от8704
900 ₽Оптовая цена

Хайбол, 330мл, прозрачный, хрусталь

13
В наличии 175 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Инвернэсс», 296мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Инвернэсс», 296мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Хайбол «Инвернэсс», 296мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Хайбол «Праймери», 360мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Праймери», 360мл, стекло, прозрачный
от 360
410 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Зеркало в золотистой раме, произведённого компанией ChiedoCover
от49 890

Зеркало в золотистой раме

30
Настоящее фото товара Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от56 590
Оптовая цена

Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, серый

40
Фотография товара Стул Баодин, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Баодин, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Стул Баодин, темно-серый

56
Фотография товара Пуф Кигали-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Кигали-3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Пуф Кигали-3

13