Характеристики товара
Описание
Представляем вам элегантный хайбол из коллекции Diva бренда Vidivi, производителя стеклянной посуды из Италии. Этот стакан изготовлен из прозрачного стекла, что придает ему изысканный и утонченный вид. Его объем составляет 410 мл, а размеры (диаметр и высота) – 84х140 мм, что делает его идеальным выбором для подачи олд фэшн и других крепких напитков.
Хайбол «Дива 2. 4. 6.» станет великолепным дополнением к барной коллекции посуды. Его классический дизайн с рельефными вертикальными линиями создает эффект гравировки, придавая стакану элегантность и изящество. Прозрачное стекло позволяет насладиться цветом и оттенками любимого напитка, будь то виски, ром или коктейль.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота140 мм
- Диаметр84 мм
- Объем0,41 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт