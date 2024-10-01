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Хайбол «Дива 2.4.6.», 410мл, стекло, прозрачный - фото 1Хайбол «Дива 2.4.6.», 410мл, стекло, прозрачный - фото 2

Хайбол «Дива 2.4.6.», 410мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-152
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Представляем вам элегантный хайбол из коллекции Diva бренда Vidivi, производителя стеклянной посуды из Италии. Этот стакан изготовлен из прозрачного стекла, что придает ему изысканный и утонченный вид. Его объем составляет 410 мл, а размеры (диаметр и высота) – 84х140 мм, что делает его идеальным выбором для подачи олд фэшн и других крепких напитков.

Хайбол «Дива 2. 4. 6.» станет великолепным дополнением к барной коллекции посуды. Его классический дизайн с рельефными вертикальными линиями создает эффект гравировки, придавая стакану элегантность и изящество. Прозрачное стекло позволяет насладиться цветом и оттенками любимого напитка, будь то виски, ром или коктейль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота140 мм
  • Диаметр84 мм
  • Объем0,41 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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