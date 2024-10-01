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Хайбол «Топ класс», 375мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 1Хайбол «Топ класс», 375мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 2

Хайбол «Топ класс», 375мл, хрустальное стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-968
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хайбол «Топ класс» впечатляет невероятной формой и оригинальным стилем. Его ключевое описание – простой фужер, без декоров, граней и прочих оригинальных оформлений. В этом и заключается его изюминка.

Стакан выполнен с немного загнутыми краями. Хрустальное стекло имеет приятный блеск и немного матовый оттенок, что тоже подчеркивает нестандартный стиль посуды от производителя. При этом по форме он довольно большой. Стенки бокала вытянутые, ровные, дно прочное.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота130 мм
  • Диаметр66 мм
  • Объем0,37 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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