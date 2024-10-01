Характеристики товара
Описание
Хайбол «Топ класс» впечатляет невероятной формой и оригинальным стилем. Его ключевое описание – простой фужер, без декоров, граней и прочих оригинальных оформлений. В этом и заключается его изюминка.
Стакан выполнен с немного загнутыми краями. Хрустальное стекло имеет приятный блеск и немного матовый оттенок, что тоже подчеркивает нестандартный стиль посуды от производителя. При этом по форме он довольно большой. Стенки бокала вытянутые, ровные, дно прочное.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота130 мм
- Диаметр66 мм
- Объем0,37 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт