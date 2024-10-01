Характеристики товара
Описание
Хайбол «Исланд» является олицетворением классического высокого стакана. У него ровные стенки высотой 157 мм. Посуда тонкая и изящная, так как диаметр изделия равен всего 63 мм.
Барный бокал производят из тонкого стекла. Оно полностью прозрачное без намека на орнаменты и декоры. Изюминкой изделия считают толстое дно, которое добавляет изящному товару прочность. Благодаря выбору отличного материала посуда красиво играет на солнце.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота157 мм
- Диаметр63 мм
- Объем0,33 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт