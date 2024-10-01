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Хайбол «Исланд», 330мл, стекло, прозрачный - фото 1

Хайбол «Исланд», 330мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-040
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хайбол «Исланд» является олицетворением классического высокого стакана. У него ровные стенки высотой 157 мм. Посуда тонкая и изящная, так как диаметр изделия равен всего 63 мм.

Барный бокал производят из тонкого стекла. Оно полностью прозрачное без намека на орнаменты и декоры. Изюминкой изделия считают толстое дно, которое добавляет изящному товару прочность. Благодаря выбору отличного материала посуда красиво играет на солнце.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота157 мм
  • Диаметр63 мм
  • Объем0,33 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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