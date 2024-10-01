Характеристики товара
Описание
Хайболы серии «Бродвей» – это стильная классика, которая не выйдет из моды. Сделаны из прочного безопасного материала, имеют красивые блики света и хрустальный звон от соприкосновения с другим бокалом. В нижней части барного стаканы сделан дизайн с резным рисунком.
Посуда подойдет для сервировки стола дома, в ресторане, баре. Серия посуды «Бродвей» включает в себя и другие артикулы товара, которые хорошо сочетаются со стаканами.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота150 мм
- Диаметр77 мм
- Объем0,38 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт