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Хайбол «Бродвей», 380мл, стекло, прозрачный - фото 1Хайбол «Бродвей», 380мл, стекло, прозрачный - фото 2

Хайбол «Бродвей», 380мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-038
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хайболы серии «Бродвей» – это стильная классика, которая не выйдет из моды. Сделаны из прочного безопасного материала, имеют красивые блики света и хрустальный звон от соприкосновения с другим бокалом. В нижней части барного стаканы сделан дизайн с резным рисунком.

Посуда подойдет для сервировки стола дома, в ресторане, баре. Серия посуды «Бродвей» включает в себя и другие артикулы товара, которые хорошо сочетаются со стаканами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота150 мм
  • Диаметр77 мм
  • Объем0,38 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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