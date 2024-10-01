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Хайбол «Лексингтон», 205мл, стекло, прозрачный - фото 1Хайбол «Лексингтон», 205мл, стекло, прозрачный - фото 2Хайбол «Лексингтон», 205мл, стекло, прозрачный - фото 3

Хайбол «Лексингтон», 205мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-662
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота102 мм
  • Диаметр61 мм
  • Объем0,2 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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