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Хайбол «Луна», 255мл, стекло, прозрачный - фото 1

Хайбол «Луна», 255мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-245
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота99 мм
  • Диаметр66 мм
  • Объем0,25 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке48 шт

Отзывы

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