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Хайбол «Черриблосом», 360мл, стекло, прозрачный - фото 1Хайбол «Черриблосом», 360мл, стекло, прозрачный - фото 2Хайбол «Черриблосом», 360мл, стекло, прозрачный - фото 3

Хайбол «Черриблосом», 360мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-663
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0,36 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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