Товар в корзине. Перейти
Хайбол стакан, 330мл, прозрачный, хрусталь - фото 1Хайбол стакан, 330мл, прозрачный, хрусталь - фото 2

Хайбол стакан, 330мл, прозрачный, хрусталь

Артикул: CH-065-600
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Хайбол «Санторини», 500мл, хрустальное стекло, прозрачный
Фотография товара Хайбол «Санторини», 500мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Хайбол «Стем Зеро», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный
Фотография товара Хайбол «Стем Зеро», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,33 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Такер полубарный, синий деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59011
7 390 ₽

Стул Такер полубарный, синий деревянный

48
Фотография товара Светильник настенный 01551 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный 01551, произведённого компанией ChiedoCover
от23 290

Светильник настенный 01551

41
Фотография товара Бра Канзас, Венге Хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра Канзас, Венге Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Бра Канзас, Венге Хром

44
Распродажа
Фотография товара Стол раздвижной Sheldon, белый структурный, лдсп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Sheldon, белый структурный, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
14 4906
15 290 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Sheldon, белый структурный, лдсп

50
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стол деревянный Romeo без патины / вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Romeo без патины / вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от49 890
Оптовая цена

Стол деревянный Romeo без патины / вишня

37
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул Логан велюр изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Стул Логан велюр изумрудный

31
В наличии 7 шт.В пути 24 шт.

Другие товары из раздела хайболы

Распродажа
Фотография товара Хайбол «Аморф», 400мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Аморф», 400мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Хайбол «Аморф», 400мл, стекло, прозрачный

11
В наличии 240 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Эскаль», 690мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Хайбол «Эскаль», 690мл, стекло, прозрачный

11
В наличии 500 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Нью-Йорк», 350мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Нью-Йорк», 350мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от41020
510 ₽Оптовая цена

Хайбол «Нью-Йорк», 350мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 134 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Финесс», 445мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Финесс», 445мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Хайбол «Финесс», 445мл, хрустальное стекло, прозрачный

5
В наличии 696 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Акватик», 220мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Акватик», 220мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Акватик», 220мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 746 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Оксфорд», 395мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Оксфорд», 395мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Хайбол «Оксфорд», 395мл, стекло, прозрачный

5
В наличии
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Дива», 400мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Дива», 400мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от71013
810 ₽Оптовая цена

Хайбол «Дива», 400мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 288 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Хэпберн», 425мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Хэпберн», 425мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Хайбол «Хэпберн», 425мл, хрустальное стекло, прозрачный

7
В наличии
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Зальцбург», 380мл, стекло, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Зальцбург», 380мл, стекло, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19035
290 ₽Оптовая цена

Хайбол «Зальцбург», 380мл, стекло, синий

9
В наличии
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Хеви бейс», 266мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Хеви бейс», 266мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Хайбол «Хеви бейс», 266мл, стекло, прозрачный

5
В наличии 8 шт.

Товар в корзине

Хайбол стакан, 330мл, прозрачный, хрусталь
Хайбол стакан, 330мл, прозрачный, хрусталь
от 870
900 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Такер полубарный, синий деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59011
7 390 ₽

Стул Такер полубарный, синий деревянный

48
Фотография товара Светильник настенный 01551 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный 01551, произведённого компанией ChiedoCover
от23 290

Светильник настенный 01551

41
Фотография товара Бра Канзас, Венге Хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра Канзас, Венге Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Бра Канзас, Венге Хром

44
Распродажа
Фотография товара Стол раздвижной Sheldon, белый структурный, лдсп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Sheldon, белый структурный, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
14 4906
15 290 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Sheldon, белый структурный, лдсп

50
В наличии 17 шт.