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Хайбол «Америка 20х», 490мл, стекло, прозрачный - фото 1Хайбол «Америка 20х», 490мл, стекло, прозрачный - фото 2Хайбол «Америка 20х», 490мл, стекло, прозрачный - фото 3

Хайбол «Америка 20х», 490мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-249
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота162 мм
  • Диаметр74 мм
  • Объем0,49 л
  • Материалстекло

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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