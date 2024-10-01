Характеристики товара
Описание
Хайбол «Ода» стал олицетворением лаконичного стиля. Это простой стакан с ровными гранями конусообразной формы. Стенки высотой 125 мм и чаша диаметром 62 мм постепенно расширяются кверху.
Хайболы всегда имеют плотное дно – это стандартная характеристика бокала, так как уплотнение позволяет долгое время не таять льду, чтобы поддержать оптимальную температуру напитков. Стекло прозрачное, материал качественный, что обеспечивает его длительную эксплуатацию.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота125 мм
- Диаметр62 мм
- Объем0,23 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке30 шт