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Хайбол «Ода», 230мл, стекло, прозрачный - фото 1Хайбол «Ода», 230мл, стекло, прозрачный - фото 2

Хайбол «Ода», 230мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-063
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хайбол «Ода» стал олицетворением лаконичного стиля. Это простой стакан с ровными гранями конусообразной формы. Стенки высотой 125 мм и чаша диаметром 62 мм постепенно расширяются кверху.

Хайболы всегда имеют плотное дно – это стандартная характеристика бокала, так как уплотнение позволяет долгое время не таять льду, чтобы поддержать оптимальную температуру напитков. Стекло прозрачное, материал качественный, что обеспечивает его длительную эксплуатацию.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота125 мм
  • Диаметр62 мм
  • Объем0,23 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке30 шт

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