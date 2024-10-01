Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота170 мм
- Диаметр85 мм
- Объем0,42 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный велюр бежевый
Стул CHIC сиреневый
Кресло Денди, экокожа Boston Elite coffee, венге
Подвесной светильник "Сити"
Статуэтка Angel dog black
Хайбол «Рош», 450мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Финесс», 445мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Эверест», 266мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Новеченто», 405мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Фрости», 470мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Клаб», 420мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол, 300мл, прозрачный, стекло
Хайбол «Мурано Оттико», 460мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Индевор», 296мл, прозрачный, стекло
Хайбол «Хилл», 440мл, стекло, прозрачный