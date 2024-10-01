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Хайбол «Даймонд», 470мл, стекло, фиолетовый

Артикул: CH-065-080
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Итальянский производитель под брендом Bormioli Rocco представляет стильный стакан хайбол «Даймонд». Стакан создан из прозрачного стекла. Очаровывает своим утонченным дизайном и фиолетовым цветом. На поверхности выгравированы в хаотичном порядке ломаные линии. Такая текстура преломляет свет, вызывает мерцание, завораживающее и располагающее. Дизайн хайбола «Даймонд» столь же впечатляющий и неповторимый, как у других известных производителей (хайболы французского бренда Arcoroc или турецкого Pasabahce).

Стакан представляет собой увеличенную версию бокала хайбол: его объем больше стандартных 350 мл. Высота составляет 144 мм, а диаметр – 85 мм, что делает его удобным для подачи больших порций коктейлей, соков и других напитков. Прочный материал обеспечивает долговечность и устойчивость к повреждениям. Этот стильный стакан станет украшением любого бара или домашней коллекции посуды.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота144 мм
  • Диаметр85 мм
  • Объем0,47 л
  • Материалстекло
  • Цветфиолетовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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