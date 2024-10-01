Характеристики товара
Описание
Итальянский производитель под брендом Bormioli Rocco представляет стильный стакан хайбол «Даймонд». Стакан создан из прозрачного стекла. Очаровывает своим утонченным дизайном и фиолетовым цветом. На поверхности выгравированы в хаотичном порядке ломаные линии. Такая текстура преломляет свет, вызывает мерцание, завораживающее и располагающее. Дизайн хайбола «Даймонд» столь же впечатляющий и неповторимый, как у других известных производителей (хайболы французского бренда Arcoroc или турецкого Pasabahce).
Стакан представляет собой увеличенную версию бокала хайбол: его объем больше стандартных 350 мл. Высота составляет 144 мм, а диаметр – 85 мм, что делает его удобным для подачи больших порций коктейлей, соков и других напитков. Прочный материал обеспечивает долговечность и устойчивость к повреждениям. Этот стильный стакан станет украшением любого бара или домашней коллекции посуды.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота144 мм
- Диаметр85 мм
- Объем0,47 л
- Материалстекло
- Цветфиолетовый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт