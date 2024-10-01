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Хайбол «Банка», 470мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-889
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хайбол «Банка» поражает воображение. Стакан нестандартный, за что сразу полюбился многим. Форма простая, прямые стенки немного сужаются кверху, что действительно напоминает очертания стеклянной банки.

Материал серии тоже под стать названию. Бокал из прозрачного высококачественного стекла позволяет хорошо рассмотреть, что находится внутри него. При этом производитель не забыл о стандартном для хайболов плотном дне, препятствующем быстрому таянию льда.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота134 мм
  • Диаметр76 мм
  • Объем0,47 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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