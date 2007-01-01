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Настоящее фото товара Кофейный столик Глориа, чёрный, металл, произведённого компанией ChiedoCover
Кофейный столик Глориа, чёрный, металл
8 оценок
14 19060
34 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кофейный столик Глориа, чёрный, металл - фото 1Кофейный столик Глориа, чёрный, металл - фото 2Кофейный столик Глориа, чёрный, металл - фото 3Кофейный столик Глориа, чёрный, металл - фото 4Кофейный столик Глориа, чёрный, металл - фото 5Кофейный столик Глориа, чёрный, металл - фото 6Кофейный столик Глориа, чёрный, металл - фото 7Кофейный столик Глориа, чёрный, металл - фото 8Кофейный столик Глориа, чёрный, металл - фото 9Кофейный столик Глориа, чёрный, металл - фото 10
Распродажа

Кофейный столик Глориа, чёрный, металл

Артикул: CH-078-472
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Высота540 мм
  • Вес13.7 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Глориа — это настоящая изюминка для любого интерьера. Его элегантный дизайн и уникальная форма привлекут восхищенные взгляды ваших гостей, добавляя нотку роскоши в ваш дом.

Изготовленный из высококачественных материалов, столик Глориа гарантирует надежность и долговечность. Оригинальное сочетание основания из керамогранита с имитацией черного мрамора и стильной металлической ножки черного цвета выделяет его среди других предметов мебели, подчеркивая его исключительность.

Изящное золотое обрамление по краю основания и золотое металлическое основание под ножкой придают столику винтажный вид, делая его идеальным выбором для тех, кто ценит стиль и элегантность. Круглая форма и компактные размеры делают его универсальным, позволяя использовать столик не только в качестве журнального, но и в качестве прикроватной тумбы или дополнительной подставки в любом уголке вашего дома.

Благодаря своей универсальности и легкости, столик Глориа станет отличным дополнением как для небольших, так и для просторных помещений, гармонично вписываясь в любой интерьер и подчеркивая ваш индивидуальный стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота540 мм
  • Вес13.7 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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