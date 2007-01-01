Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Глориа — это настоящая изюминка для любого интерьера. Его элегантный дизайн и уникальная форма привлекут восхищенные взгляды ваших гостей, добавляя нотку роскоши в ваш дом.
Изготовленный из высококачественных материалов, столик Глориа гарантирует надежность и долговечность. Оригинальное сочетание основания из керамогранита с имитацией черного мрамора и стильной металлической ножки черного цвета выделяет его среди других предметов мебели, подчеркивая его исключительность.
Изящное золотое обрамление по краю основания и золотое металлическое основание под ножкой придают столику винтажный вид, делая его идеальным выбором для тех, кто ценит стиль и элегантность. Круглая форма и компактные размеры делают его универсальным, позволяя использовать столик не только в качестве журнального, но и в качестве прикроватной тумбы или дополнительной подставки в любом уголке вашего дома.
Благодаря своей универсальности и легкости, столик Глориа станет отличным дополнением как для небольших, так и для просторных помещений, гармонично вписываясь в любой интерьер и подчеркивая ваш индивидуальный стиль.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Высота540 мм
- Вес13.7 кг
- Максимальная нагрузка30 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет