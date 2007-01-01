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Стол Singapore - фото 1

Стол Singapore

Артикул: CH-068-675
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол Самос подходит для использования как в помещении, так и на улицы. Лаконичный европейский дизайн впишется в любой интерьер. Столешница сделана из керамогранита с эффектом под натуральный камень. Прочный каркас из нержавеющего алюминия обеспечит длительный срк службы. Устойчив и не скользит по полу благодаря пластиковым наконечникам на ножках. Этот стол является идеальным решением для тех, кто ищет удобный и стильный предмет мебели для своего сада, террасы или столовой. Производство Германия.

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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота445 мм
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки1150 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Объём упаковки0.08 м3

Отзывы

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