Характеристики товара
Описание
Элегантная пара кофейных столиков Танго станет изящным дополнением любой гостинной или даже спальни. Рисунок на столешнице, выполненной из закалённого стекла, завораживает и притягивает взгляд. Столики можно расположить парой или расставить по отдельности. Чёрные ножки позволят вписать этот набор в любой интерьер. Размер большого столика: диам.60х41см. Размер маленького столика: диам.47,5х31см
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота420 мм
- Вес12 кг
- Максимальная нагрузка20 кг
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет