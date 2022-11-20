Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Ballet 100*75 серый - фото 1

Стол обеденный Ballet 100*75 серый

Артикул: CH-052-589
6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол складной Раунд 150
Стол складной Раунд 150
Следующий Стол Сарагоса темный квадрат
Стол складной Раунд 150

Характеристики товара

Описание

Количество штук в коробке - 1шт
Габариты всех коробов: 132*131*88
Габариты Д*Ш*В (1 коробки), см: 132*131*8
Габариты Д*Ш*В (2 коробки), см: 67*67*80
Вес брутто изделия: 36,80
Вес 1 коробки: 20,00
Вес 2 коробки: 16,80
Объем всех коробов : 0,46
Объем 1 коробки: 0,36
Объем 2 коробки: 0,10

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота750 мм
  • Вес29,70 кг
  • Максимальная нагрузка75 кг
  • Каркасмдф
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Белый, произведённого компанией ChiedoCover
45 290
Оптовая цена

Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Белый

30
Распродажа
Стол Клео 120-180*90 керамика светлаяНастоящее фото товара Стол Клео 120-180*90 керамика светлая, произведённого компанией ChiedoCover
от75 99129
105 990 ₽Оптовая цена

Стол Клео 120-180*90 керамика светлая

31
В наличии 11 шт.
Стол Пандора 160-240*90 керамика темнаяНастоящее фото товара Стол Пандора 160-240*90 керамика темная, произведённого компанией ChiedoCover
от89 990
Оптовая цена

Стол Пандора 160-240*90 керамика темная

30
Стол Eliot 120 глянец, STATUARIO WHITE SINTERED STONE / WHITEНастоящее фото товара Стол Eliot 120 глянец, STATUARIO WHITE SINTERED STONE / WHITE, произведённого компанией ChiedoCover
от52 650
Оптовая цена

Стол Eliot 120 глянец, STATUARIO WHITE SINTERED STONE / WHITE

39
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный Амали, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
65 390
Оптовая цена

Стол обеденный Амали, белый мрамор

50
Стол Петир дуб с пилением / белая шагреньНастоящее фото товара Стол Петир дуб с пилением / белая шагрень, произведённого компанией ChiedoCover
26 090
Оптовая цена

Стол Петир дуб с пилением / белая шагрень

30
В наличии 1 шт.
Стол деревянный Кантри 120 орех с коричневой патинойНастоящее фото товара Стол деревянный Кантри 120 орех с коричневой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от36 990
Оптовая цена

Стол деревянный Кантри 120 орех с коричневой патиной

43
В наличии 3 шт.
Распродажа
Стол стеклянный Rober woodНастоящее фото товара Стол стеклянный Rober wood, произведённого компанией ChiedoCover
от13 5201
13 590 ₽Оптовая цена

Стол стеклянный Rober wood

37
Стол ЛОФТ 160 см Оникс/ ЧерныйНастоящее фото товара Стол ЛОФТ 160 см Оникс/ Черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 500
Оптовая цена

Стол ЛОФТ 160 см Оникс/ Черный

45
Стол Сеул раздвижной, дуб галифаксНастоящее фото товара Стол Сеул раздвижной, дуб галифакс, произведённого компанией ChiedoCover
12 690
Оптовая цена

Стол Сеул раздвижной, дуб галифакс

15

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Аскона, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена

Стул Аскона

41
Кресло CH-330M без подлокотников, голубой вельветНастоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, голубой вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Кресло CH-330M без подлокотников, голубой вельвет

32
Диван Ларри раскладнойНастоящее фото товара Диван Ларри раскладной, произведённого компанией ChiedoCover
107 290
Оптовая цена

Диван Ларри раскладной

47
Распродажа
Стул Хит 25мм красный с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 25мм красный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 65012
2 990 ₽

Стул Хит 25мм красный с пюпитром

33
Распродажа
Стол Лидер 2, белыйНастоящее фото товара Стол Лидер 2, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19011
4 690 ₽

Стол Лидер 2, белый

457
Распродажа
Стол Лидер 2, кромка ПВХНастоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8908
5 290 ₽

Стол Лидер 2, кромка ПВХ

491
Стол Лидер 23, круглыйНастоящее фото товара Стол Лидер 23, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190

Стол Лидер 23, круглый

457

Другие товары из раздела обеденные столы

Настоящее фото товара Стол Бруно 1200, раздвижной, овальный, крем, столешница шпон, произведённого компанией ChiedoCover
от45 390
Оптовая цена

Стол Бруно 1200, раздвижной, овальный, крем, столешница шпон

35
Стол Морис 140 Бежевый мрамор, стекло/ черный каркасНастоящее фото товара Стол Морис 140 Бежевый мрамор, стекло/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от41 900
Оптовая цена

Стол Морис 140 Бежевый мрамор, стекло/ черный каркас

48
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стол раздвижной Lite, дуб натуральный, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
13 39012
15 090 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Lite, дуб натуральный, лдсп

49
В наличии 1 шт.
Стол Avanti New, раскладной, дубНастоящее фото товара Стол Avanti New, раскладной, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
20 390
Оптовая цена

Стол Avanti New, раскладной, дуб

45
Стол Эмма белый мрамор / белыйНастоящее фото товара Стол Эмма белый мрамор / белый, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена

Стол Эмма белый мрамор / белый

31
В наличии 3 шт.
Стол деревянный Риттен белыйНастоящее фото товара Стол деревянный Риттен белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Стол деревянный Риттен белый

37
В наличии 7 шт.
Распродажа
Стол деревянный Arno молочный патинаНастоящее фото товара Стол деревянный Arno молочный патина, произведённого компанией ChiedoCover
от33 2906
35 200 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Arno молочный патина

48
В наличии 4 шт.
Стол деревянный раскладной Лота Лофт, черный Настоящее фото товара Стол деревянный раскладной Лота Лофт, черный , произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Стол деревянный раскладной Лота Лофт, черный

36
В наличии 12 шт.
Стол обеденный Dino, черный дубНастоящее фото товара Стол обеденный Dino, черный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
27 190
Оптовая цена

Стол обеденный Dino, черный дуб

38
В наличии 20 шт.
Распродажа
Стол обеденный Толедо D80 мраморНастоящее фото товара Стол обеденный Толедо D80 мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от15 9906
16 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Толедо D80 мрамор

35
В наличии 12 шт.

Товар в корзине

Стол обеденный Ballet 100*75 серый
Стол обеденный Ballet 100*75 серый
от 44 990
49 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Аскона, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена

Стул Аскона

41
Кресло CH-330M без подлокотников, голубой вельветНастоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, голубой вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Кресло CH-330M без подлокотников, голубой вельвет

32
Диван Ларри раскладнойНастоящее фото товара Диван Ларри раскладной, произведённого компанией ChiedoCover
107 290
Оптовая цена

Диван Ларри раскладной

47
Распродажа
Стул Хит 25мм красный с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 25мм красный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 65012
2 990 ₽

Стул Хит 25мм красный с пюпитром

33