Характеристики товара
Описание
Количество штук в коробке - 1шт
Габариты всех коробов: 132*131*88
Габариты Д*Ш*В (1 коробки), см: 132*131*8
Габариты Д*Ш*В (2 коробки), см: 67*67*80
Вес брутто изделия: 36,80
Вес 1 коробки: 20,00
Вес 2 коробки: 16,80
Объем всех коробов : 0,46
Объем 1 коробки: 0,36
Объем 2 коробки: 0,10
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина1000 мм
- Высота750 мм
- Вес29,70 кг
- Максимальная нагрузка75 кг
- Каркасмдф
- Материал столешницыМДФ
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай