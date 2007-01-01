Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол обеденный Ballet 100*75 серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Ballet 100*75 серый
26 оценок
27 79045
49 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Ballet 100*75 серый - фото 1
Распродажа

Стол обеденный Ballet 100*75 серый

Артикул: CH-052-589
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол обеденный Virtuos K, береза/ прозрачный
Фотография товара Стол обеденный Virtuos K, береза/ прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Ballet 100*75 столешница серый ножки металл

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Вес29.7 кг
  • Максимальная нагрузка75 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветсерый
  • ФормаКруглая
  • КаркасМДФ

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1310 мм
  • Высота упаковки880 мм
  • Глубина упаковки1320 мм
  • Вес упаковки36.8 кг
  • Объём упаковки1.52 м3
  • Габариты упаковки для логистики1320
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стол Брик M 140, бетон Портленд/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Брик M 140, бетон Портленд/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 69036
30 490 ₽Оптовая цена

Стол Брик M 140, бетон Портленд/ белый

47
  • белый, серый
  • бежевый, белый
  • серый, черный
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стол кухонный Граф, белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол кухонный Граф, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Стол кухонный Граф, белый мрамор

48
Распродажа
Фотография товара Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от31 59059
76 590 ₽Оптовая цена

Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас

33
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол стеклянный Бугун обсидиан / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол стеклянный Бугун обсидиан / черный, произведённого компанией ChiedoCover
от32 490
Оптовая цена

Стол стеклянный Бугун обсидиан / черный

45
  • черный
  • серый, черный
В наличии 2 шт.
Фотография товара Комплект уличной мебели Прайд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Прайд, произведённого компанией ChiedoCover
от32 590

Комплект уличной мебели Прайд

43
Фотография товара Стол Лофт-71 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-71, произведённого компанией ChiedoCover
от27 590

Стол Лофт-71

34
Фотография товара Стол Leruks, массив дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Leruks, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
от58 390
Оптовая цена

Стол Leruks, массив дуба

13
Настоящее фото товара Кухонный стол Варкаус, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990
Оптовая цена

Кухонный стол Варкаус, белый

12
Фотография товара Стол Skandi белый 90см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Skandi белый 90см, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Стол Skandi белый 90см

10
В наличии 27 шт.
Фотография товара Стеклянный стол Smoke черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеклянный стол Smoke черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Стеклянный стол Smoke черный

9
В наличии 3 шт.

Другие товары из раздела обеденные столы

Фотография товара Стол Кратос от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кратос, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390

Стол Кратос

50
Хит
Фотография товара Стол Ларисса от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ларисса, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990

Стол Ларисса

5
Фотография товара Стол Melan белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Melan белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена

Стол Melan белый, золотой

9
Фотография товара Стол Монте К 90, Натуральное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте К 90, Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от22 890
Оптовая цена

Стол Монте К 90, Натуральное дерево

12
  • коричневый, черный
  • бежевый, коричневый
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди М 100, Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди М 100, Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от25 0904
25 990 ₽Оптовая цена

Стол Сканди М 100, Слоновая кость

14
  • бежевый, коричневый, белый
  • коричневый, черный
  • черный
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Дарио d100, стекло, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Дарио d100, стекло, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39052
23 690 ₽Оптовая цена

Стол Дарио d100, стекло, белый

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Колизей, морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Колизей, морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от33 390
Оптовая цена

Стол Колизей, морилка

6
Настоящее фото товара Стол обеденный овальный BORN, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена

Стол обеденный овальный BORN

14
Настоящее фото товара Обеденный стол Мерано, произведённого компанией ChiedoCover
37 790
Оптовая цена

Обеденный стол Мерано

13
Фотография товара Стол Лучано, черный, керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лучано, черный, керамика, произведённого компанией ChiedoCover
45 990

Стол Лучано, черный, керамика

15
  • Стол Лучано, голубой, керамика
  • черный

Товар в корзине

Стол обеденный Ballet 100*75 серый
Стол обеденный Ballet 100*75 серый
от 27 790
49 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности