Товар в корзине. Перейти
Кофейный столик Atlant, золотой, керамика - фото 1Кофейный столик Atlant, золотой, керамика - фото 2Кофейный столик Atlant, золотой, керамика - фото 3Кофейный столик Atlant, золотой, керамика - фото 4Кофейный столик Atlant, золотой, керамика - фото 5Кофейный столик Atlant, золотой, керамика - фото 6Кофейный столик Atlant, золотой, керамика - фото 7Кофейный столик Atlant, золотой, керамика - фото 8Кофейный столик Atlant, золотой, керамика - фото 9Кофейный столик Atlant, золотой, керамика - фото 10Кофейный столик Atlant, золотой, керамика - фото 11Кофейный столик Atlant, золотой, керамика - фото 12Кофейный столик Atlant, золотой, керамика - фото 13Кофейный столик Atlant, золотой, керамика - фото 14
NEW

Кофейный столик Atlant, золотой, керамика

Артикул: CH-078-470
5 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Миллер 140
Фотография товара Стол Миллер 140 от компании ChiedoCover.
Следующий Стол складной Раунд 150
Фотография товара Стол складной Раунд 150 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Atlant станет изюминкой вашего интерьера. Элегантный дизайн и уникальная форма привлекут восхищённые взгляды гостей, а высококачественные материалы гарантируют надёжность и долговечность изделия. Основание столика выполнено из керамогранита с имитацией белого мрамора, что придаёт ему роскошный вид. Стильная металлическая ножка золотого цвета подчёркивает эксклюзивность модели. Изящное золотое обрамление по краю основания добавляет столику винтажный шарм, делая его идеальным выбором для ценителей стиля и элегантности. Круглая форма и компактные размеры делают столик универсальным — его можно использовать как журнальный столик или как прикроватную тумбу. Atlant представлен в двух размерах, которые можно использовать по отдельности или в гармоничной паре.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Высота450 мм
  • Вес22.7 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Цветбелый, золотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кофейные столы

Товар в корзине

Кофейный столик Atlant, золотой, керамика
Кофейный столик Atlant, золотой, керамика
29 390
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.