Характеристики товара
Описание
Кофейный столик круглый со стеклом выполнен в современном стиле. Круглый столик со стеклом благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Материал столешницы: Стекло(стемалит) 4 мм. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон. В комплект входит вся необходимая фурнитура и удобная инструкция для сборки.
Основные характеристики
- Высота38 мм
- Диаметр60 мм
- Вес7 кг
- Объем0.14 мл
- Количество мест1
- Цветпрозрачный
- Размер упаковки63/63/8.5 см