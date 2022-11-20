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Кофейный столик круглый Финика М со стеклом - фото 1Кофейный столик круглый Финика М со стеклом - фото 2

Кофейный столик круглый Финика М со стеклом

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Кофейный столик круглый Финика M Торос черный

Характеристики товара

Описание

Кофейный столик круглый со стеклом выполнен в современном стиле. Круглый столик со стеклом благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Материал столешницы: Стекло(стемалит) 4 мм. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон. В комплект входит вся необходимая фурнитура и удобная инструкция для сборки.

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Основные характеристики

  • Высота38 мм
  • Диаметр60 мм
  • Вес7 кг
  • Объем0.14 мл
  • Количество мест1
  • Цветпрозрачный
  • Размер упаковки63/63/8.5 см

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