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Настоящее фото товара Кофейный столик круглый Финика М со стеклом, произведённого компанией ChiedoCover
Кофейный столик круглый Финика М со стеклом
31 оценка
10 990
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Кофейный столик круглый Финика М со стеклом - фото 1Кофейный столик круглый Финика М со стеклом - фото 2

Кофейный столик круглый Финика М со стеклом

Артикул: CH-033-058
31 оценка
Основные характеристики
  • Высота380 мм
  • Диаметр600 мм
  • Вес7 кг
  • Объем0.14 л
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кофейный столик круглый со стеклом выполнен в современном стиле. Круглый столик со стеклом благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон. В комплект входит вся необходимая фурнитура и удобная инструкция для сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота380 мм
  • Диаметр600 мм
  • Вес7 кг
  • Объем0.14 л
  • Материал столешницыстекло
  • Количество мест1
  • Размер упаковки63/63/8.5 см
  • Цветпрозрачный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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