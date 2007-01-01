Характеристики товара
Описание
Скульптурные столики Фис обладают утонченной привлекательностью. На конусовидном металлическом основании благородно возвышается круглая «шляпка» из белого спеченного камня. Силуэт изящен и устойчив. Компактная модель придаст актуальный и стильный вид любому пространству. Столик Фис можно разместить у дивана, кресла, кровати.
С его помощью можно задекорировать пустующий уголок, оживить скучную локацию. Металл в оттенке грецкого ореха создаёт игру текстуры. Что придаст интерьеру разнообразия и живости. Журнальные столики Фис гармонично сочетаются с разными предметами. Станут завершающим штрихом комфорта и эстетики в стилизованной или нейтральной обстановке.
Материал столешницы - спеченный камень с фактурой под керамику, материал опоры - металл в цвете грецкий орех.
Наличие подпятников, предохраняющие от появления царапин на полу.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота545 мм
- Диаметр503 мм
- Материал столешницыкамень
- Материал подстольяметалл
- Цветкоричневый, белый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки570 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет