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Журнальный столик круглый Финика М со стеклом - фото 1Журнальный столик круглый Финика М со стеклом - фото 2Журнальный столик круглый Финика М со стеклом - фото 3

Журнальный столик круглый Финика М со стеклом

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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик круглый со стеклом выполнен в современном стиле. Круглый столик со стеклом благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Материал столешницы: Стекло(стемалит) 4 мм. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон. В комплект входит вся необходимая фурнитура и удобная инструкция для сборки.

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Основные характеристики

  • Высота47 мм
  • Диаметр42 мм
  • Вес4.7 кг
  • Объем0.06 мл
  • Количество мест1
  • Цветчерный, прозрачный
  • Размер упаковки43/43/7 см

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