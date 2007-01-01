Характеристики товара
Описание
Журнальный столик круглый со стеклом выполнен в современном стиле. Круглый столик со стеклом благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон. В комплект входит вся необходимая фурнитура и удобная инструкция для сборки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота470 мм
- Диаметр420 мм
- Вес4.7 кг
- Объем0.06 л
- Материал столешницыстекло
- Количество мест1
- Размер упаковки43/43/7 см
- Цветчерный, прозрачный
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет