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Настоящее фото товара Журнальный столик круглый Финика М со стеклом, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный столик круглый Финика М со стеклом
41 оценка
5 690
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Журнальный столик круглый Финика М со стеклом - фото 1Журнальный столик круглый Финика М со стеклом - фото 2Журнальный столик круглый Финика М со стеклом - фото 3

Журнальный столик круглый Финика М со стеклом

Артикул: CH-033-054
41 оценка
Основные характеристики
  • Высота470 мм
  • Диаметр420 мм
  • Вес4.7 кг
  • Объем0.06 л
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик круглый со стеклом выполнен в современном стиле. Круглый столик со стеклом благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон. В комплект входит вся необходимая фурнитура и удобная инструкция для сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота470 мм
  • Диаметр420 мм
  • Вес4.7 кг
  • Объем0.06 л
  • Материал столешницыстекло
  • Количество мест1
  • Размер упаковки43/43/7 см
  • Цветчерный, прозрачный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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