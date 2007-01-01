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Настоящее фото товара Стол Деллес, прозрачный, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Деллес, прозрачный, закаленное стекло
41 оценка
19 39028
26 790 ₽
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Стол Деллес, прозрачный, закаленное стекло - фото 1Стол Деллес, прозрачный, закаленное стекло - фото 2
Распродажа

Стол Деллес, прозрачный, закаленное стекло

Артикул: CH-030-910
41 оценка
Основные характеристики
  • Длина1000 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол со стеклянной столешницей. Закаленное стекло выдерживает большие нагрузки, обладает высокой термоустойчивостью и прочностью. Стол украшают крепкие ножки, выполненные из металла.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Вес27.6 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • РазмерКоличество персон: 4
  • Размер упаковки44.7/44.7/44.7 см
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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