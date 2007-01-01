Характеристики товара
Описание
Обеденный стол со стеклянной столешницей. Закаленное стекло выдерживает большие нагрузки, обладает высокой термоустойчивостью и прочностью. Стол украшают крепкие ножки, выполненные из металла.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1000 мм
- Ширина1000 мм
- Высота750 мм
- Диаметр1000 мм
- Вес27.6 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольяметалл
- РазмерКоличество персон: 4
- Размер упаковки44.7/44.7/44.7 см
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет