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Коктейльная рюмка «Элизия» - фото 1Коктейльная рюмка «Элизия» - фото 2

Коктейльная рюмка «Элизия»

Артикул: CH-064-193
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота172 мм
  • Вес0.3 кг
  • Объем0.22 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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