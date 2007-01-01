Характеристики товара
Описание
Комод – это удобная система хранения. Вместительный комод обладает возможностью использования всего внутреннего пространства и отличным обзором хранящихся вещей. В большой ящик помещается 10-12 пар джинс или 20 рубашек.
Комод в современном стиле (5 ящиков) – прочная и легкая конструкция, состоящая из металл каркаса с закругленными углами на ножках из прочного пластика. Ящики комода выполнены из нетканого материала, а верхняя панель – из водостойкой МДФ.
Преимущества:
• Сочетаемость с другими мебельными комодами линейки;
• Надежность. Металлическая рама с нескользящими ножками долговечна, обеспечивает хорошую посадку и не вредит полу;
• Простой уход – протирайте влажной тканью;
• Можно крепить к стене и регулировать по высоте;
• Быстрая сборка – 10 минут;
Рекомендуется прикручивать комод к стене с помощью шурупов (в комплекте), согласно инструкции. Это исключит возможность опрокидывания комода (особенно важно для детских комнат и помещений с маленькими детьми).
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина290 мм
- Ширина580 мм
- Глубина290 мм
- Высота990 мм
- Вес9.34 кг
- Материалметалл, ткань, МДФ
- Материал каркасатруба
- Допустимая нагрузка50
- Цветбелый, серый, светлое дерево
Параметры упаковки
- Вес упаковки10.24 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет