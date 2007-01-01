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Настоящее фото товара Комод Ной 5 ящиков, каркас белый, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Комод Ной 5 ящиков, каркас белый, светло-серый
7 оценок
6 090
Товар в корзине. Перейти
Комод Ной 5 ящиков, каркас белый, светло-серый - фото 1Комод Ной 5 ящиков, каркас белый, светло-серый - фото 2Комод Ной 5 ящиков, каркас белый, светло-серый - фото 3Комод Ной 5 ящиков, каркас белый, светло-серый - фото 4Комод Ной 5 ящиков, каркас белый, светло-серый - фото 5Комод Ной 5 ящиков, каркас белый, светло-серый - фото 6Комод Ной 5 ящиков, каркас белый, светло-серый - фото 7Комод Ной 5 ящиков, каркас белый, светло-серый - фото 8Комод Ной 5 ящиков, каркас белый, светло-серый - фото 9Комод Ной 5 ящиков, каркас белый, светло-серый - фото 10Комод Ной 5 ящиков, каркас белый, светло-серый - фото 11

Комод Ной 5 ящиков, каркас белый, светло-серый

Артикул: CH-079-760
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина290 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина290 мм
  • Высота990 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комод – это удобная система хранения. Вместительный комод обладает возможностью использования всего внутреннего пространства и отличным обзором хранящихся вещей. В большой ящик помещается 10-12 пар джинс или 20 рубашек.

Комод в современном стиле (5 ящиков) – прочная и легкая конструкция, состоящая из металл каркаса с закругленными углами на ножках из прочного пластика. Ящики комода выполнены из нетканого материала, а верхняя панель – из водостойкой МДФ.

Преимущества:

• Сочетаемость с другими мебельными комодами линейки;

• Надежность. Металлическая рама с нескользящими ножками долговечна, обеспечивает хорошую посадку и не вредит полу;

• Простой уход – протирайте влажной тканью;

• Можно крепить к стене и регулировать по высоте;

• Быстрая сборка – 10 минут;

Рекомендуется прикручивать комод к стене с помощью шурупов (в комплекте), согласно инструкции. Это исключит возможность опрокидывания комода (особенно важно для детских комнат и помещений с маленькими детьми).

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина290 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина290 мм
  • Высота990 мм
  • Вес9.34 кг
  • Материалметалл, ткань, МДФ
  • Материал каркасатруба
  • Допустимая нагрузка50
  • Цветбелый, серый, светлое дерево

Параметры упаковки

  • Вес упаковки10.24 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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