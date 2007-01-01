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Комод Джульетта узкий, 6 ящиков - фото 1Комод Джульетта узкий, 6 ящиков - фото 2Комод Джульетта узкий, 6 ящиков - фото 3Комод Джульетта узкий, 6 ящиков - фото 4Комод Джульетта узкий, 6 ящиков - фото 5

Комод Джульетта узкий, 6 ящиков

Артикул: CH-078-165
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина405 мм
  • Высота1065 мм
  • Вес37 кг
  • МатериалМДФ, шпон

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Комод Джульетта узкий, 6 ящиков
Комод Джульетта узкий, 6 ящиков
15 190
В корзине

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