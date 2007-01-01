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Настоящее фото товара Комод Рива широкий 5 ящиков, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Комод Рива широкий 5 ящиков, белый
7 оценок
7 190
Товар в корзине. Перейти
Комод Рива широкий 5 ящиков, белый - фото 1Комод Рива широкий 5 ящиков, белый - фото 2Комод Рива широкий 5 ящиков, белый - фото 3Комод Рива широкий 5 ящиков, белый - фото 4Комод Рива широкий 5 ящиков, белый - фото 5Комод Рива широкий 5 ящиков, белый - фото 6Комод Рива широкий 5 ящиков, белый - фото 7Комод Рива широкий 5 ящиков, белый - фото 8Комод Рива широкий 5 ящиков, белый - фото 9Комод Рива широкий 5 ящиков, белый - фото 10Комод Рива широкий 5 ящиков, белый - фото 11Комод Рива широкий 5 ящиков, белый - фото 12

Комод Рива широкий 5 ящиков, белый

Артикул: CH-079-740
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина300 мм
  • Ширина1002 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота587 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комод с выдвижными ящиками Рива – это легкая и компактная конструкция, предназначенная для малогабаритных помещений, при этом обеспечивающая достаточно места для хранения. Габариты широкого комода позволят эффективно использовать ограниченное пространство. А длинная столешница, выдерживающая нагрузку в 50 кг, станет местом для размещения телевизора и интерьерного декора. Произведен из прочных материалов – стальная рама и полка ЛМДФ, имеющая специальную водоотталкивающую пропитку. Такое преимущество, в отличие от столешниц ЛДСП, позволяет использовать данный комод во влажных помещениях (в ванной комнате, на кухне и на балконе). Ящики произведены из матовой экокожи, дно и бока – спанбонд для устойчивости к большим нагрузкам (один ящик выдерживает 10 кг).

Рекомендуется прикручивать комод к стене с помощью шурупов (в комплекте), согласно инструкции. Это исключит возможность опрокидывания комода (особенно важно для детских комнат и помещений с маленькими детьми).

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина1002 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота587 мм
  • Вес11.26 кг
  • Материалэкокожа, сталь, спанбонд
  • Допустимая нагрузка50
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки12.50 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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