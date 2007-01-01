Характеристики товара
Описание
Комод с выдвижными ящиками Рива – это легкая и компактная конструкция, предназначенная для малогабаритных помещений, при этом обеспечивающая достаточно места для хранения. Габариты широкого комода позволят эффективно использовать ограниченное пространство. А длинная столешница, выдерживающая нагрузку в 50 кг, станет местом для размещения телевизора и интерьерного декора. Произведен из прочных материалов – стальная рама и полка ЛМДФ, имеющая специальную водоотталкивающую пропитку. Такое преимущество, в отличие от столешниц ЛДСП, позволяет использовать данный комод во влажных помещениях (в ванной комнате, на кухне и на балконе). Ящики произведены из матовой экокожи, дно и бока – спанбонд для устойчивости к большим нагрузкам (один ящик выдерживает 10 кг).
Рекомендуется прикручивать комод к стене с помощью шурупов (в комплекте), согласно инструкции. Это исключит возможность опрокидывания комода (особенно важно для детских комнат и помещений с маленькими детьми).
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина300 мм
- Ширина1002 мм
- Глубина300 мм
- Высота587 мм
- Вес11.26 кг
- Материалэкокожа, сталь, спанбонд
- Допустимая нагрузка50
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Вес упаковки12.50 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет