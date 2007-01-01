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Комод Lux со стеклом 100х50хН71 - фото 1

Комод Lux со стеклом 100х50хН71

Артикул: CH-073-776
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Удобство и прочность комода Lux уже давно оценили наши покупатели. Комод достаточно функционален благодаря выдвижным ящикам и полочкам. Каркас комода изготовлен из алюминия, который оплетается лентой искусственного ротанга собственного производства с защитой от ультрафиолета. Комод можно использовать на летней кухне, террасе или в любой зоне отдыха.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота710 мм
  • Материалротанг

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