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Комод Lux со стеклом 120х50хН110 - фото 1Комод Lux со стеклом 120х50хН110 - фото 2

Комод Lux со стеклом 120х50хН110

Артикул: CH-073-775
9 оценок
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Фотография товара Кашпо Lux высокое от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Удобство и прочность комода Lux уже давно оценили наши покупатели. Комод достаточно функционален благодаря выдвижным ящикам и полочкам. Каркас комода изготовлен из алюминия, который оплетается лентой искусственного ротанга собственного производства с защитой от ультрафиолета. Комод можно использовать на летней кухне, террасе или в любой зоне отдыха.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1100 мм
  • Материалротанг

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