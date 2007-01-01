Товар в корзине. Перейти
Комплект из 2-х шезлонгов Polo из акации и столика Lucia - фото 1Комплект из 2-х шезлонгов Polo из акации и столика Lucia - фото 2Комплект из 2-х шезлонгов Polo из акации и столика Lucia - фото 3Комплект из 2-х шезлонгов Polo из акации и столика Lucia - фото 4Комплект из 2-х шезлонгов Polo из акации и столика Lucia - фото 5
NEW

Комплект из 2-х шезлонгов Polo из акации и столика Lucia

Артикул: CH-077-426
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шезлонг Бирма 2
Фотография товара Шезлонг Бирма 2 от компании ChiedoCover.
Следующий Шезлонг Vale2
Фотография товара Шезлонг Vale2 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Идеальный комплект для Вашего летнего отдыха!

Стильные и функциональные шезлонги Polo прекрасно дополнены складным столиком для шезлонгов Lucia.

Шезлонги и столик выполнены из натурального дерева акации (teaklook), что придает комплекту единство стиля и практичности. Но и это еще не все плюсы нашего комплекта!

– Выдвижная подставка на шезлонгах позволяет расположить на них охлаждающие напитки

– Удобный плотный матрас надежно закрепляется на шезлонге

– Съемные водоотталкивающие чехлы сделают ваш отдых по-настоящему комфортным

– Регулируемая спинка и колесики для легкого передвижения прослужат вам долгие годы

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота360 мм
  • Материалакация
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела шезлонги

Товар в корзине

Комплект из 2-х шезлонгов Polo из акации и столика Lucia
Комплект из 2-х шезлонгов Polo из акации и столика Lucia
177 190
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 01.04.2025 Металлические стулья Лион
Металлические стулья Лион

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 25.07.2018 День дружбы 30 июля
День дружбы 30 июля

Мы дарим скидки и подарки нашим друзьям

Новость от 11.05.2023 Стул Вольтер - безграничный простор для фантазии
Стул Вольтер - безграничный простор для фантазии

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.