Характеристики товара
Описание
Идеальный комплект для Вашего летнего отдыха!
Стильные и функциональные шезлонги Polo прекрасно дополнены складным столиком для шезлонгов Lucia.
Шезлонги и столик выполнены из натурального дерева акации (teaklook), что придает комплекту единство стиля и практичности. Но и это еще не все плюсы нашего комплекта!
– Выдвижная подставка на шезлонгах позволяет расположить на них охлаждающие напитки
– Удобный плотный матрас надежно закрепляется на шезлонге
– Съемные водоотталкивающие чехлы сделают ваш отдых по-настоящему комфортным
– Регулируемая спинка и колесики для легкого передвижения прослужат вам долгие годы
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина650 мм
- Высота360 мм
- Материалакация
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет