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Шезлонг Слип - фото 1

Шезлонг Слип

Артикул: CH-073-716
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Шезлог-трансформер Фиджи круглый с солнцезащитным тентом
Удобный круглый шезлонг-трансформер Фиджи можно легко трансформировать из круглой кровати в компактный и стильный диван с подставкой для ног и столиком, раздвинув части шезлонга. А солнцезащитный козырек позволит насладиться свежим воздухом даже под палящим солнцем. Он станет прекрасным местом для комфортного отдыха под открытым небом.
При его изготовлении использовали прочный алюминиевый каркас с декоративной отделкой из плоского искусственного ротанга ручного претения, что обеспечивает увеличение срока службы изделия.

Преимущества шезлонга-трансформера Фиджи
конструкция способна выдерживать высокие весовые и другие механические нагрузки без риска деформации и расшатывания;
устойчивость к механическому воздействию;
алюминий не подвержен коррозии, благодаря этому увеличивается срок службы;
отлично переносит суточные и сезонные перепады температуры;
небольшой вес обеспечивает легкую переноску в разные места;
искусственный ротанг не подвержен гниению при постоянно повышенном уровне влажности и контактах с водой;
сохраняет свой цвет при постоянном активном воздействии солнечных лучей
комплект дополнен мягкими подушками-сиденьями со съемными чехлами из водонепроницаемой ткани, что обеспечивает еще больший комфорт и удовольствие. Высота подушек 10 см гарантирует мягкость и уют.

Универсальное цветовое решение элегантно впишется в любой уголок сада, создавая неповторимую атмосферу расслабленности и уюта в прекрасные солнечные дни.

Размер: 158х158х66 см, высота с тентом 138 см

Максимально допустимый вес: 300 кг.

Товар поставляется в 1 коробке - 157,5х85х78 см.

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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1580 мм
  • Ширина1580 мм
  • Высота780 мм
  • Материалротанг

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