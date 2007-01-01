Характеристики товара
Описание
Удобный круглый шезлонг-трансформер Фиджи можно легко трансформировать из круглой кровати в компактный и стильный диван с подставкой для ног и столиком, раздвинув части шезлонга. А солнцезащитный козырек позволит насладиться свежим воздухом даже под палящим солнцем. Он станет прекрасным местом для комфортного отдыха под открытым небом.
При его изготовлении использовали прочный алюминиевый каркас с декоративной отделкой из плоского искусственного ротанга ручного претения, что обеспечивает увеличение срока службы изделия.
Преимущества шезлонга-трансформера Фиджи
конструкция способна выдерживать высокие весовые и другие механические нагрузки без риска деформации и расшатывания;
устойчивость к механическому воздействию;
алюминий не подвержен коррозии, благодаря этому увеличивается срок службы;
отлично переносит суточные и сезонные перепады температуры;
небольшой вес обеспечивает легкую переноску в разные места;
искусственный ротанг не подвержен гниению при постоянно повышенном уровне влажности и контактах с водой;
сохраняет свой цвет при постоянном активном воздействии солнечных лучей
комплект дополнен мягкими подушками-сиденьями со съемными чехлами из водонепроницаемой ткани, что обеспечивает еще больший комфорт и удовольствие. Высота подушек 10 см гарантирует мягкость и уют.
Универсальное цветовое решение элегантно впишется в любой уголок сада, создавая неповторимую атмосферу расслабленности и уюта в прекрасные солнечные дни.
Размер: 158х158х66 см, высота с тентом 138 см
Максимально допустимый вес: 300 кг.
Товар поставляется в 1 коробке - 157,5х85х78 см.
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1580 мм
- Ширина1580 мм
- Высота780 мм
- Материалротанг