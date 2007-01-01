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Лиссабон шезлонг из искусственного ротанга, соломенный

Артикул: CH-077-175
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

«Лиссабон» - стильный шезлонг из искусственного ротанга. Комфортная раскладная конструкция позволяет располагать спинку в разных положениях, что дает возможность отдохнуть в удобной позе. Шезлонг не занимает много места. Плетение для лежака выполнено вручную. Повышенной прочности придает ему каркас, сделанный из алюминия. Искусственный ротанг не требует специального ухода.В комплекте прилагается матрас светло-серого цвета из водостойкой ткани.Мебель натуральных расцветок гармонично вписывается на пляже, в саду, на террасе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота430 мм
  • Вес20 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки2040 мм
  • Вес упаковки18 кг
  • Объём упаковки0.62 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Лиссабон шезлонг из искусственного ротанга, соломенный
Лиссабон шезлонг из искусственного ротанга, соломенный
44 890
В корзине

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