Характеристики товара
Описание
«Лиссабон» - стильный шезлонг из искусственного ротанга. Комфортная раскладная конструкция позволяет располагать спинку в разных положениях, что дает возможность отдохнуть в удобной позе. Шезлонг не занимает много места. Плетение для лежака выполнено вручную. Повышенной прочности придает ему каркас, сделанный из алюминия. Искусственный ротанг не требует специального ухода.В комплекте прилагается матрас светло-серого цвета из водостойкой ткани.Мебель натуральных расцветок гармонично вписывается на пляже, в саду, на террасе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2000 мм
- Глубина630 мм
- Высота430 мм
- Вес20 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки660 мм
- Высота упаковки460 мм
- Глубина упаковки2040 мм
- Вес упаковки18 кг
- Объём упаковки0.62 м3
- Изделия стопируютсяНет