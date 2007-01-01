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Шезлонг Дрем - фото 1

Шезлонг Дрем

Артикул: CH-073-717
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Шезлонг Мале - это сочетание стиля и функциональности. Изготовленный из высококачественного алюминия, каркас шезлонга обеспечивает прочность и долговечность. Сидение из искусственного ротанга ручного плетения, который сочетает в себе прочность и эстетику. Подушка высотой 8 см обеспечит мягость и комфорт. У подушки съемные чехлы, которые можно стирать, это гарантирует гигиеничность использования.

5 положений наклона спинки обеспечивают максимальный комфорт во время отдыха и позволяет адаптировать шезлонг под индивидуальные предпочтения.
Шезлонг Мале устойчив к влаге и ультрафиолетовому излучению, что гарантирует его сохранность даже в условиях непогоды.
Шезлонг Мале имеет размеры 196x70x32 см и вес 19 кг, что делает его удобным для использования на различных площадках. Допустимая нагрузка составляет 150 кг, что позволяет наслаждаться отдыхом на шезлонге человеку любой комплекции.

Шезлонг поставляется в разобранном виде. Размер упаковки 132х35,5х72,5 см. Фурнитура и инструкция по сборке в комплекте.

Выбирая шезлонг Мале, вы получаете не только стильный и функциональный аксессуар для отдыха, но и гарантию качества и комфорта на долгие годы.

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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1960 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота320 мм
  • Материалротанг

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