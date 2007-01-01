Характеристики товара
Описание
5 положений наклона спинки обеспечивают максимальный комфорт во время отдыха и позволяет адаптировать шезлонг под индивидуальные предпочтения.
Шезлонг Мале устойчив к влаге и ультрафиолетовому излучению, что гарантирует его сохранность даже в условиях непогоды.
Шезлонг Мале имеет размеры 196x70x32 см и вес 19 кг, что делает его удобным для использования на различных площадках. Допустимая нагрузка составляет 150 кг, что позволяет наслаждаться отдыхом на шезлонге человеку любой комплекции.
Шезлонг поставляется в разобранном виде. Размер упаковки 132х35,5х72,5 см. Фурнитура и инструкция по сборке в комплекте.
Выбирая шезлонг Мале, вы получаете не только стильный и функциональный аксессуар для отдыха, но и гарантию качества и комфорта на долгие годы.
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1960 мм
- Ширина700 мм
- Высота320 мм
- Материалротанг