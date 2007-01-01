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Шезлонг Tener - фото 1

Шезлонг Tener

Артикул: CH-009-429
48 оценок
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Характеристики товара

Описание

79 х 200 х H54

каркас: алюминий, в комплекте подушка, 5 положений подголовника
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 110
ВЕС НЕТТО: 17,2 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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