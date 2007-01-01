Характеристики товара
Описание
79 х 200 х H54
каркас: алюминий, в комплекте подушка, 5 положений подголовника
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 110
ВЕС НЕТТО: 17,2 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
79 х 200 х H54
каркас: алюминий, в комплекте подушка, 5 положений подголовника
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 110
ВЕС НЕТТО: 17,2 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Шезлонг-лежак плетеный Маре, коричневый