Товар в корзине. Перейти
Шезлонг Agalla коричневый с матрасом - фото 1Шезлонг Agalla коричневый с матрасом - фото 2Шезлонг Agalla коричневый с матрасом - фото 3Шезлонг Agalla коричневый с матрасом - фото 4Шезлонг Agalla коричневый с матрасом - фото 5Шезлонг Agalla коричневый с матрасом - фото 6
NEW

Шезлонг Agalla коричневый с матрасом

Артикул: CH-077-404
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шезлонг Romardi из искусственного ротанга
Фотография товара Шезлонг Romardi из искусственного ротанга от компании ChiedoCover.
Следующий Шезлонг-лежак Wave, черный
Фотография товара Шезлонг-лежак Wave, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Отдыхайте с комфортом на шезлонге Agalla из искусственного ротанга коричневого цвета!

Изготовленный из первоклассного искусственного ротанга, с двойным полукруглым плетением и прочным стальным каркасом, шезлонг Agalla обеспечивает надежность и долговечность.

Съемные чехлы на подушки изготовлены из водоотталкивающего полиэстера, что обеспечивает дополнительную защиту от влаги.

С шезлонгом Agalla вы сможете расслабиться и насладиться солнцем, ведь он выдерживает нагрузку до 120 кг.

Колесики делают использование шезлонга еще более удобным и практичным.

Приобретая шезлонг Agalla, вы получаете гарантийный срок на 1 год, что подтверждает высокое качество и надежность этого продукта.

Отдыхайте с удовольствием на шезлонге Agalla

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1980 мм
  • Ширина640 мм
  • Высота350 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела шезлонги

Товар в корзине

Шезлонг Agalla коричневый с матрасом
Шезлонг Agalla коричневый с матрасом
35 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 01.05.2024 Время экономить - Обеденная группа
Время экономить - Обеденная группа

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 30.05.2024 Деревянные стулья
Деревянные стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.12.2023 Под любой кошелек - Пластиковые стулья в наличии
Под любой кошелек - Пластиковые стулья в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.