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Комплект из 2-х шезлонгов Polo из акации и столика Riman - фото 1Комплект из 2-х шезлонгов Polo из акации и столика Riman - фото 2Комплект из 2-х шезлонгов Polo из акации и столика Riman - фото 3Комплект из 2-х шезлонгов Polo из акации и столика Riman - фото 4Комплект из 2-х шезлонгов Polo из акации и столика Riman - фото 5
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Комплект из 2-х шезлонгов Polo из акации и столика Riman

Артикул: CH-077-427
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота360 мм
  • Материалакация
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Комплект из 2-х шезлонгов Polo из акации и столика Riman
Комплект из 2-х шезлонгов Polo из акации и столика Riman
174 690
В корзине

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